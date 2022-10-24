Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde “2022 İnsani Gelişme Raporu’nun Gaziantep Tanıtım Toplantısı” Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde “2022 İnsani Gelişme Raporu’nun Gaziantep Tanıtım Toplantısı” Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

İnsanlığı ve gezegeni daha iyi bir geleceğe taşımayı amaçlayan toplantıda, UNDP tarafından yayımlanan Gaziantep özelindeki “2022 İnsani Gelişme Raporu” çerçevesinde ekonomik refah, demografik, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda sahip olduğu veriler ışığında kentin mevcut durumu anlatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çok özel bir zamana şahitlik yaptıklarını belirterek, “Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Ortak evimiz olan gezegenimizi, artık koruyarak kullanmamız gerektiğini ve yaklaşık 40 yıldır konuştuğumuz konuları, dünyadaki bütün canlılar ve insanlık için artık eyleme dönüştürmemiz gerekiyor. Özellikle hem UNDP raporlarından hem de tecrübelerim doğrultusunda insan hakları, kadın hakları, hayvan haklarıyla ilgili çok önemli imkanların ve fırsatların önünü açtık. Kurucu Aile Bakanlığı dönemimde de bu konu başlıklarının hukuki boyutunu ele aldık, önce eğitim, önce insan, önce sağlık diyerek. Ama daha da mühimi bunlarla ilgili sorunların çözme kapasitesini artıran çok önemli hukuki düzenlemeler hayata geçirdik” dedi.

Ekonomik kalkınmanın insani ve çevresel kalkınmayla birlikte gelişmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Şahin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli söylediği, ‘Daha adaletli bir dünya mümkün’ sözlerini, bugün Avrupalı dostlarımız, Avrupa’nın ortasında yaşanan kaostan dolayı çok daha iyi anlamaya başladı. O yüzden bizim bütün paydaşlarımızla insanlık adına çok yoğun bir şekilde çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın sosyal adalete ve barışa ihtiyacı var”

Şahin, insani düşünmenin en etkili yolunun empati olduğuna değinerek, “Bu yöntemi kullanarak bakış açımızı değiştirmezsek kutuplaşma, ayrışma artıyor. Kapsayıcı, yani insani bir bakışla bu dünyanın sosyal adalete ve sosyal barışa ihtiyacı var. Baktığımızda günlük 1 doların altında yaşamak zorunda kalan bir dünya var. Bir de obeziteyle mücadele etmeye çalışan bir dünya var. Bu kadar enlerin bir arada yaşandığı bir dünya, hakikaten yaşanılamaz hale gelmiş durumda. Bunun yanı sıra 5 yaşına kadar temiz su bulamadığı için yaşamını yitiren bir dünya var. Çocukların öldüğü bir dünyada hiçbirimiz masum değiliz. İşte bunca zorluğa rağmen kentte oluşturduğumuz Gaziantep Modeli ile eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal desteğe çok büyük bir gayret gösterdik” diye konuştu.

“UNDP ile çok iyi iş birlikleri hayata geçiriyoruz”

Başkan Şahin, finans gücü için yeni bir alternatif kaynak bulmanın gerekliliğine işaret ederek, “UNDP’nin önemi burada çok yüksek. Kendilerine teşekkür ediyorum. En hızlı çalıştığımız kurumumuz. Çok iyi iş birlikleri hayata geçiriyoruz. İnşallah biz birlikte iş yapma modeli olan Gaziantep Modeli’ni bir dünya modeli haline getireceğiz. Önümüzde çok büyük bir yeşil kalkınma var. Çin’in ve ABD’nin verilerle sabit şekilde dünyayı büyük oranda kirlettiğini görüyoruz. Her şeyden önce dünyanın kirletilmesini engellemeliyiz. Gaziantep’te yeşil sanayiyi kuruyoruz. Yani atık su, balığı öldürmeyecek, ağacı kurutmayacak, insanda da sağlık problemine yol açmayacak. Gaziantepli sanayicilerin bir derdi var. Bunun için yatırım yapıyor. Sanayici yeşil sertifika programına geçmeden ihracat yapamayacak. O zaman bizim taahhütlerimizin arkasında sağlam durmamız ve bu modeli hayata geçirmemiz gerekiyor. Akıllı sanayi olacağız. Ama hala tam istediğimiz noktada değiliz, yalınlaşamadık” ifadelerine yer verdi.

Kentte yürütülen çevre projelerinden de bahseden Şahin, konuşmasının devamında tarım yatırımları başta olmak ulaşım, sosyal destekler ile su ve toprak yönetimi hakkında Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

“Gaziantep sadece Türkiye’ye değil, dünyaya ilham kaynağı oluyor”

Toplantıda “2022 İnsani Gelişme Raporu”nu Gaziantep özelinde sunumla anlatan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise mülteci, insani gelişim endeksi ve ekolojik çalışmalarla Gaziantep’in sadece Türkiye’ye değil, dünyaya ilham kaynağı olduğunu belirterek, “Yatırım anlamında doğa bazlı çözümler getirmemiz gerekiyor. Küresel kamu yararının sağlanmasına yönelik yatırımlar yapmamız gerekiyor. Yeşili korumak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hidrojenli araç projesiyle radikal kararlar alıyor. Bu tür kararları birçok yerel belediyenin ülke yönetiminin hızlıca alması çok önemli” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından “Belirsiz Zamanlar Huzursuz Yaşamlar: Dönüşen Dünyada Geleceğimizi Şekillendirmek” adlı panele geçildi.