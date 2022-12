Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları-2022 Ödül Töreni’nde 73 firma ve kuruma ödül verildi.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları-2022 Ödül Töreni Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi’nde (ŞKM) gerçekleştirildi. Kent ve ülke sanayisinin Avrupa Yeşil Mutabakatına adaptasyon sürecine katkı sağlamak, yeşil dönüşümü desteklemek ve sürdürülebilir bir gelecek noktasında farkındalık oluşturmak hedefiyle bu yıl “Yeşil Gelecek” temasıyla düzenlenen Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde #HemenŞimdi hashtag çalışması da yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende daha sonra açılış konuşmaları yapıldı.

“Yeşil gelecek” temasıyla çıktığımız bu yolda güçlü yarınlara birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum”

Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdamdaki başarılarıyla sadece ülkemizde değil, dünyada da rol model olarak gösterilen bir kent olmayı başardığını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Büyük Önder Atatürk’ün, ‘En büyük eserim’ diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılına sayılı günler kala, aynı ruh ve heyecanla önder şehir olmaya devam edeceğimizi buradan belirtmek istiyorum. 101 yıl önce Antep kendi savunmasını hiçbir yerden destek almadan yapmış ve o zor koşullarda İmalat-ı Harbiye Fabrikası’nı kurarak, küflerden barut yaparak, düşmana karşı durmuştur. Bu yüzden Gaziantep’in sanayisi asırlık bir geçmişe sahiptir ve her türlü zorluğa karşı dirençlidir. Gelinen noktada; atalarımızdan aldığımız güç ve ilhamla; Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdama sahip Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep’tedir. Kent genelinde 5 bin 200’ün üzerinde firmamız bulunurken, şehrimizdeki toplam sigortalı çalışan sayısı 430 bine ulaşmıştır. Yapımı devam eden ve yeni kurulacak OSB’ler ile 8 olan OSB sayımızı 11’e çıkarıyoruz. 2021 yılında 10 milyar 92 milyon dolar ihracat ile iller bazında 5. sırada yer aldık. Bu yıl sonunda ise tüm güçlüklere rağmen 11 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Türkiye’de 54 ilin toplamından fazla ihracat yaptıklarını belirten Ünverdi, “Dünyada ise 136 ülkenin kendi ihracatından daha fazla ihracat gerçekleştiriyoruz. ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 125 olup, cari fazlası veren bir kent konumundayız. İhracata dayalı büyüme modeline en fazla katkıda bulunan kentlerin başında geliyoruz. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmamız için de değişen koşullar ve yeniliklere hızla adapte olmak zorundayız. Pandemi, ardından Ukrayna-Rusya savaşı, bloklar arası jeoplitik ve siyasi gerilimler, gelişmiş ekonomilerde resesyon beklentileri nedeniyle, küresel ekonomi üzerindeki baskılar maalesef devam ediyor. Enerji ve gıda güvencesi konusunda ciddi endişeler yaşanıyor. Madalyonun diğer tarafında ise, sanayi 4.0 devrimi, yeşil üretim, döngüsel ekonomi ile yeni dünyanın ana taşıyıcıları inşa ediliyor. Bu sebeple, bundan iki yıl önce Gaziantep Sanayi Odası olarak bir iddia ortaya koyduk; sanayide dönüşüm hamlemizi başlattık. Türkiye’nin en büyük model fabrikasını hayata geçirerek, dijital dönüşüm, enerji ve insan verimliliği, endüstri 4.0, yalın üretim konularında çalışmalara başladık. Katma değerli üretim ve teknolojik dönüşümün en önemli bileşenlerinden olan savunma sanayisini şehrimize kazandıracak girişimlerde bulunduk. Son olarak, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Sayın İsmail Demir’in katılımlarıyla, Türkiye’de bir ilk olarak Savunma Sanayi Başkanlığı Gaziantep Temsilciliğini Sanayi Odamızda açtık. Sanayimizin teknolojik dönüşümünü hızlandıracak olan bu temsilciliğin kurulmasında; başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir’e, başkan yardımcımız Harun Çelik’e ve emeği olan herkese bu vesileyle teşekkür ediyorum” dedi.

“Küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında elimizi çabuk tutmak için 2020 yılında dönüşüm çalışmalarına başladık”

Ünverdi, Teknoloji odaklı girişimin devamı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında ellerini çabuk tutarak 2020 yılında dönüşüm çalışmalarına başladıklarını kaydederek, “Ticaret Bakanlığı Eylem Planı’nda yer alan maddeler üzerinden, AB Yeşil Mutabakat kriterleri çerçevesinde kolektif bir süreç yürütüyor ve yeşil üretime geçişte örnek olacak projeler gerçekleştiriyoruz. Emin olun bu konuda ülkemizde ve dünyada çoğu kurumun da ilerisinde gidiyoruz. Tabii bu konuların temelinde hepimizin gündeminde olan ve sanayimiz için kritik öneme sahip olan sürdürülebilirlik var. Konjonktürel gelişmeler karşısında biz de, Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun istişare toplantılarında dile getirdikleri konular ve yenilikçi yaklaşımlarını takip ederek, sanayicilerimizi her koşula önceden hazırlamak istiyoruz. Bu amaçla, büyük heyecan duyduğumuz ve çok yeni bir projemizi ilk defa buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Sürdürülebilirlik çalışmalarına kurumsallık kazandırmak ve bir sistematik içerisinde uygulamaya almak amacıyla Türkiye’de bir olarak “Sürdürülebilir Endüstri Merkezi” Projesini hazırladık. Projemiz ile sürdürülebilirliği sadece bir kelime olmaktan çıkartıp, standartları ve dokümanları ile kurumsal hale getireceğiz. Sürdürülebilirlik çalışmalarını tek çatı altında toplayacağımız bu merkezde, firmalarımızı analiz edecek; sürdürülebilirliğin temel unsurları olan; ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları göz önünde bulundurarak sürdürülebilirliklerini sağlayacağız. Sayın bakanım biz bu güç ve kapasiteye sahibiz. Desteklerinizle; “Sürdürülebilir Endüstri Merkezi” ile biz bölge sanayimizin sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine talibiz. Projemizi bir rapor halinde sizlerle de paylaşacağız. Sözlerimi tamamlarken; katılımları için önceki dönem meclis başkanımız Sayın Cemil Çiçek’e teşekkür diyorum. Ticaret Bakanımıza, ihracat başta olmak üzere, mevzuat ve her konuyla ilgili ne zaman sorunlarımızı iletsek çözüm odaklı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde olağanüstü bir çaba ile iş dünyamızın yanında olan, global bir vizyonla iş dünyamıza önderlik eden Rifat Başkanıma her zaman yanımızda oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada olan Sayın Valime, Milletvekillerimize, tüm başkanlarıma, müdürlerime, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine, bugünün asıl mimarı olan sanayicilerimize, bu organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden Meclis Başkanıma, Yönetim Kurulu Üyelerime, Genel Sekreterime, oda çalışanlarıma, organizasyon firmamıza, bu mekanı bizlere sunan Şehitkamil Belediyemiz ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ödül alacak olan firmalarımızı canı gönülden kutluyorum. Gaziantep’i bugünlere taşıyan ve başarılı kılan birlik ve beraberliğimiz olmuştur. Şimdi de yine hep beraber, “hemen şimdi” diyerek “Yeşil gelecek” temasıyla çıktığımız bu yolda, değişim ve dönüşümü birlikte başaracağımıza, sanayimiz ve ülkemiz için güçlü yarınlara birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. ‘Yaşanabilir bir dünya, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için yeşil gelecek bizi bekliyor’ diyor, katılımlarınız için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

“Gaziantep her koşulda üreten bir şehir”

Gaziantep’in verilecek destekler daha da ileriye gideceğini ifade eden Vali Davut Gül, GSO’yu tebrik ederek, ödül alan firmaları kutladı. Gaziantepli sanayicilerin her koşulda üretim yapabilecek güce sahip olduğunu belirten Vali Gül, yeşil üretimin önemine vurgu yaptı.

“GSO’nun çalışmalarıyla Gaziantep, dünyada da söz sahibi bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor”

Konuşmasına Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümünü kutlayarak başlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “1 asır önce, bu şehrin insanları, vatan aşkının ne olduğunu, bütün dünyaya gösterdi. Şahin Bey, Karayılan, Şehit Kamil ve daha niceleri, burada kahramanlık destanı yazdı, şehadete yürüdü. Vatan için canlarını veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimizi minnetle anıyorum. Dün milli mücadelenin sancaktarı olan Gaziantep, bugün de, girişimcileriyle, sanayicileriyle, sadece Türkiye’nin değil, bütün bölgenin yıldızı haline geldi. Tüm bu coğrafyanın rol modeli ve ilham kaynağı gücü oldu. İhracatta tarihi rekor kırdı ve 10 milyar dolara ulaştı. 10 yıl önce, en büyük 1.000 sanayi kuruluşu arasında, Gaziantep’ten 35 firma vardı şimdi bu sayı da 67’ye yükseldi. Listede en fazla firmaya sahip 4. il haline geldi. Sadece sanayide değil, tarımda marka oldu. Tarım ihracatında ilk 5 şehir içinde yer aldı. Turizmde de atağa kalktı. Hem tarih ve kültür turizminde, hem gastronomi turizminde bir dünya markası haline geldi. UNESCO’nun listelerine girdi. Fatma Şahin Başkanımızın da bunda büyük emeği oldu. Diğer taraftan teknolojide de atılım yaptı Gaziantep teknopark, en hızlı büyüyen Teknoparklardan biri haline geldi. Kısaca Antep, toprağıyla, insanıyla ve ekonomisiyle, gerçek bir marka şehre dönüştü” dedi.

“Müteşebbisin güçlüyse, ülken de güçlü olur, şehrin de güçlü olur”

“Zira artık ülkelerin ve hatta şehirlerin gücünün kaynağı müteşebbisleridir” diyen Hisarcıklıoğlu, “Müteşebbisin güçlüyse, ülken de güçlü olur, şehrin de güçlü olur. Dolayısıyla sizleri, Antep’in ve Türkiye’nin gözbebeği, Antep iş dünyasının da gurur timsalleri görüyorum. Kutlu bir ecdada sahip Antepliler, bugün de, azmin, kararlılığın, her zorluktan çıkmanın ve yeniliğin öncüsü olarak, ülkemize rol model olmuştur. İşte böyle bir günde, sizlerin arasında bulunma fırsatı verdiğiniz, beni davet ettiğiniz için, sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sanayi Odamızın burada, çok doğru bir tema belirlediğini de, memnuniyetle görüyorum. Yeşil gelecek, ülkemiz, sanayimiz ve ekonomimiz için kaçınılmaz bir süreç demek. Buna uyum sağlayamazsak, 2026’dan itibaren Avrupa’ya ihracatta ilave gümrük vergisi ödeyeceğiz. Bu da şimdilik yılda 770 milyon Euro. İşte Sanayi Odamız, geçtiğimiz sene yeşil dönüşümle bu yönde başlattığı çalışmaları, şimdi bir adım daha ileriye taşıyor. Bu konuyu ciddiyetle ele aldığını ve dünyadaki paradigma değişimini yakından takip ettiğini gösteriyor. TOBB olarak biz de üyelerimizi yeşil dönüşüme entegre etmeye çalışıyoruz. Üyelerimizin karbon ayak izlerini hesaplayabilecekleri bir portalı çok yakında kullanıma sunacağız” ifadelerine yer verdi.

GSO’yu da yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Hisarcıklıoğlu, “Bu organizasyonun mimarları da özel bir övgüyü hak ediyor. Gaziantep Sanayi Odamızı kutluyorum. Oda Seçimini başarıyla tamamlayan Adnan Ünverdi Başkanımızı, yönetimini ve meclisini tebrik ediyorum. Onların çalışmalarıyla Gaziantep, dünyada da söz sahibi bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Sanayide dönüşüm hamlesiyle, model fabrikasıyla, teknoloji geliştirme merkeziyle ve Mesleki Eğitim tesisiyle, şehrimize hem nitelikli insan, hem de yüksek teknoloji ve yüksek katma değer kazandırıyor. Sanayi Odamız, kuruluşundan itibaren, Antep’e değer katan hizmetlerde bulunuyor, projeleriyle Gaziantep’i adeta geleceğe taşıyor. Bu vesileyle kurucu başkanı büyüğümüz Sani Konukoğlu’nu rahmetle yad ediyorum. Onun, “İşin hilesi dürüstlüktür” sözü, benim de iş hayatımın temel felsefesi olmuştur. Sonrasında bayrağı devralan Abdülkadir Konukoğlu, Sanko’yu, Gaziantep ve Türkiye’de sanayileşmenin sembolü haline getirmiştir. Odamızda da Meclis Başkanı olarak görev almış ve değerli hizmetlerde bulunmuştur. Bayrağı devralan Adil Sani Konukoğlu ile de, Sanko’nun global bir marka haline geldiğine şahit olduk ve kendisiyle iftihar ettik. Adil bey’in, hem Oda Meclis Başkanı olarak Antep’e ve hem de Tekstil Sektör Meclisi Başkanı olarak sektöre verdiği destek de, ayrıca takdire şayandır. Sanayi Odamızın Başkanlarından, vekilimiz ve Ankara’da TOBB’da mesai arkadaşım olmuş Sayın Nejat Koçer’de aramızda. TOBB’un bugünkü seviyesine gelmesinde kendisinin büyük emeği ve gayreti vardır. Mecliste de bizlerin sesi olmuş, devamlı destek vermiştir. Antep’te ayrıca, yerel yönetimde marka olmuş, alanında dünya şampiyonu seçilmiş, Fatma Şahin gibi, müthiş çalışkan bir belediye başkanımız var. İş insanlarına hep destek olan kapısını devamlı açık tutan, çok kıymetli bir valimiz var. İşte Gaziantep’in bir şansı da, hep böyle değerli isimler çıkartmış olmasıdır. Zaten Gaziantep’teki bütün Oda ve Borsa Başkanlarım da müthiş bir vizyonla çalışıyorlar. Hepsi de TOBB’da çeşitli görevler üstlenmiş durumdalar. Sizlerin sıkıntılarını ve sorunlarını devamlı takip edip, iletiyorlar ve Sayın Ticaret Bakanımızın verdiği desteklerle birlikte, pek çoğunun da çözüme kavuşturulmasını sağlıyorlar. İşte kamu ve özel sektör böyle güçlü olunca, bir ve beraber hareket edince, şehrin marka değeri artıyor. Zaten, el ele verince, birlikte çalışınca, istişare ve ortak akıl hakim olunca, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi öteki diye dışlamayalım. Ben, Antep’in gelecekte çok daha iyi seviyelere çıkacağına da inanıyorum. Zira tüm dünyada, sanayi kültürü ve girişimci gücü olanların, öne çıktığını görüyorum. İşte bunların hepsi de Antep’te mevcut” şeklinde konuştu.

Gaziantepli sanayicilerin Gaziantep’i bölgede bir yıldız haline getirdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Şimdi de, Odamızla birlikte, yeşil dönüşümü başlatıyor. Türkiye sanayisinin itici gücü olan Gaziantep, yenilikçiliğiyle bu dönüşüme de öncülük ediyor. O yüzden inanıyorum ki, Antep, geleceğin kazananları arasında yerini alacak” dedi.

"GSO’nun yeşil dönüşümü merkezine alması ve bunu tema olarak işlemesi takdire şayandır”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep’in ülkemiz ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirterek, “Gaziantep önemli bir atılım yapmış bir şehir. Gaziantep yetişmiş insan gücüne büyük yatırım yapmış bir şehir ve bunun meyvelerini toplamaya başlamış bir şehir. Ayrıca gelecekle ilgili çalışmalara da çoktan başlamış bir şehir” dedi.

Bakan Muş, GSO’yu tebrik ederek, “Ülkemizde bir Sanayi Odası’nın, düzenlediği Ödül töreninde merkezine Yeşil Dönüşümü alması ve bunu tema olarak işlemesi takdire şayandır. Gerçekten her yönüyle güzel bir çalışma yapılmış. Kentin bütün önde gelenleriyle her platformda tanıtım yapmış. Büyük bir heyecan ve azimle çalışma yapmışlar. Bu noktada Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz ekonomisine güvenebilirsiniz” diyen Bakan Muş, “Gaziantep hedefini belirlemiş ve bunu başarmış. Şimdi kent olarak 15 milyar dolar hedefi koymuş bunu başaracağından eminim. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Ödül töreninin hayırlı olmasını diliyor, ödül alan firmaları ve kurumları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye yüzyılına en hazır şehiriz”

Gazianteplilerin sadece kent için değil ülkemizin gelişmesi için çaba gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, “Bu kentin sanayicileri büyük övgüyü hak ediyor. Gazi şehrin sanayicileri yaptıkları üretim, istihdam ve ihracatla ülkemize çok büyük katkı sağlıyor. Bu noktada ellerini değil gövdelerini taşın altına koyuyorlar. Bilgi ekonomisi çok önemlidir. Bunu fonlamamız lazım. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye yüzyılına en hazır şehiriz. Hepinize katımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” sözcüklerini kullandı.

Törene Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, kurum temsilcileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreni, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.