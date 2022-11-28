2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun, Sırbistan ile 3-3 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun, Sırbistan ile 3-3 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan, Al Janoub Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu’ndan Mohammed Abdulla düdük çaldı. Kamerun’da 29. dakikada victor Castelletto’nun golüne Sırbistan, 45+1. dakikada Strahinja Pavlovic ve 45+3. dakikada Milinkovic Savic’in golleri ile karşılık verdi ve maçın ilk yarısı Sırbistan’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Sırbistan, 53. dakikada Mitrovic’in ayağından bulduğu golle skoru 3-1’e getirerek farkı ikiye çıkardı. Müsabakanın 55. dakikasında Vincent Aboubakar’ın oyuna dahil olmasıyla birlikte rakip yarı alanda daha fazla topla oynamaya başlayan Kamerun, 64. dakikada Vincent Aboubakar ve 66. dakikada Choupo-Moting ile bulduğu gollerle skoru 3-3’e getirdi. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3’lük beraberlik ile sonuçlandı.

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Bu sonucun ardından Kamerun ve Sırbistan, 1’er puanı paylaşarak, 2022 Dünya Kupası’ndaki ilk puanlarını aldılar.