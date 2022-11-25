2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İran, Galler’i uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İran, Galler’i uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçların heyecanı başladı. Günün ilk müsabakasında B Grubu’nda Galler ile İran, Ahmad bin Ali Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda İran daha etkili olurken, birkaç pozisyonu da direkten döndü. Karşılaşmanın 90+8. dakikasında ceza yayının üzerinden sert bir vuruş yapan Rouzbeh Cheshmi, İran’ı 1-0 öne geçirdi. 90+11. dakikada Ramin Rezaeian ile bir gol daha bulan İran sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Maçın 86. dakikasında Gallerli kaleci Wayne Hennessey ceza sahası dışında Mehdi Taremi’ye yaptığı hareket sonrasında hakem Mario Escobar ilk olarak Hennessey’e sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Escobar, Hennessey’e direkt kırmızı kart verdi. Bu aynı zamanda 2022 Dünya Kupası’nda ilk kırmızı kart oldu.

Bu sonucun ardından İran puanını 3’e çıkarırken, ilk mağlubiyetini alan Galler de 1 puanda kaldı.

29 Kasım’da Galler ile İngiltere, İran da ABD’de ile mücadele edecek.