Bilecik İl Özel İdaresi ’2022 Faaliyet Raporu Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi ’2022 Faaliyet Raporu Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, İl Genel Meclisi üyelerinin katılımıyla Bilecik İl Özel İdaresi ’2022 Faaliyet Raporu Değerlendirme’ toplantısı düzenlendi. Toplantıda Vali Kızılkaya’ya Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı’da yaptığı sunumlarla eşlik etti. 2022’nin yürütülen çalışmalar açısından Bilecik için bereketli bir yıl olduğunu belirten Vali Kızılkaya, emeği geçenlere teşekkür ederek, “2022 yılını Bilecik olarak dolu dolu geçirdik. 2023 yılında da aynı azmi göstereceğiz. Hepinize elinizden geleni yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bu yıl Bilecik’te çok daha güzel çalışmalarla vatandaşlarımızın karşına çıkacağız” ifadelerini kullandı.