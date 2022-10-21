Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü aracılığıyla kentte 2022 yılı Ekim ayı itibari ile 9 bin 500 kişinin işe yerleştirildiği belirtildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü aracılığıyla kentte 2022 yılı Ekim ayı itibari ile 9 bin 500 kişinin işe yerleştirildiği belirtildi.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyarette gençleri iş görüşmelerine hazırlayan İş Kulübü Ofisi hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaretin ardından Vali Yiğitbaşı ‘İl İstihdam’ toplantısına başkanlık yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda Vali Yiğitbaşına bilgilendirme yapan kurum bürokratları, kurumun 2022 yılı çalışmaları ve 2023 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi. Açıklamada, kurum aracılığı ile 2022 yılı Ekim ayı itibari ile 9 bin 500 kişinin işe yerleştirildiği bu rakamın yıl sonuna kadar ise 10 bini bulmasının beklendiği ifade edildi. Toplantıda ayrıca kentte yeni kurulan fabrikaların belli aralıklarla faaliyete geçmesinin ardından ilk 6 aydaki istihdam hedefinin 3 bin olduğu vurgulandı.

Toplantı ardından gerçekleştirilen fikir alışverişinin ardından sona erdi.