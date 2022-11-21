Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda yer alan Senegal ile Hollanda ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Hollanda son anlarda bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda yer alan Senegal ile Hollanda ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Hollanda son anlarda bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Gakpo’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazda van Dijk’ın uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

39. dakikada Berghuis’in ceza yayı önünden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.

54. dakikada sağ taraftan Gakpo’nun kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen van Dijk’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

66. dakikada Diatta’nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dia’nin, bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Noppert topu kornere çeldi.

74. dakikada Ismaila Sarr’ın pasında Gueye, ceza yayı üzerinden içeri girerek yaptığı vuruşta kaleci Noppert gole izin vermedi.

85. dakikada Depay pasını De Jong’a aktardı. De Jong’un ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Gakpo, kaleci Mendy’den önce kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

90+9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Depay’ın yerden vuruşunda kaleci Mendy topu oyun alanına çeldi. Klaassen seken topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. 0-2

Stat: Al Thumama

Hakemler: Wilton Sampaio xx, Bruno Boschilia xx, Bruno Pires xx

Senegal: Eduard Mendy x, Youssouf Sabaly x, Kalidou Koulibaly x, Pape Cisse x, Abdou Diallo x (Ismail Jakobs dk. 62 xx), Cheikhou Kouyate xx (Pape Gueye dk. 74 xx), Nampalys Mendy xx, Idrissa Gueye xx, Ismailia Sarr xx, Krepin Diatta xx (Nicolas Jackson dk. 74 xx), Boulaye Dia xx (Bamba Dieng dk. 69 xx)

Yedekler: Seny Dieng, Alfred Gomis, Formose Mendy, Moussa Ndiaye, Fode Ballo-Toure, Pathe Ciss, Iliman Ndiaye, Pape Sarr, Loum N’Diaye, Famara Diedhiou, Moustapha Name

Teknik Direktör: Aliou Cisse

Hollanda: Noppert xxx, Matthijs de Ligt xx, Virgil van Dijk xx, Nathan Ake xx, Denzel Dumfries xx, Berghuis xx (Teun Koopmeiners dk.79 xx), Frenkie De Jong xx, Daley Blind xx, Gakpo xxx (Marten de Roon dk. 90+4 ?), Vincent Janssen x (Memphis Depay dk. 62 xx), Steven Bergwijn x (Davy Klaassen dk. 79 xxx)

Yedekler: Pasveer, Justin Bijlow, Jurrien Timber, Stefan de Vrij, Tyrell Malacia, Noa Lang, Kenneth Taylor, Xavi Simons, Jeremie Frimpong, Luuk de Jong, Wout Weghorst

Teknik Direktör: Louis van Gaal

Goller: Gakpo (dk. 85), Klaassen (dk. 90+9) (Hollanda)

Sarı kartlar: Matthijs de Ligt (Hollanda), Nampalys Mendy, Idrissa Gueye (Senegal)