Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz, Gana’yı 3-2 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, penaltıdan attığı golle 5 farklı Dünya Kupası’nda fileleri havalandıran tek futbolcu olarak da tarihe geçti.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz, Gana’yı 3-2 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, penaltıdan attığı golle 5 farklı Dünya Kupası’nda fileleri havalandıran tek futbolcu olarak da tarihe geçti.

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Gana 974 Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı Portekiz gol için baskısını artırdı. 63. dakikada Ronaldo ceza sahası içinde Mohammed Salisu’nun müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cristiano Ronaldo topu ağlara gönderdi. (1-0) 73. dakikada sol kanattan Mohammed Kudus’un kale önüne doğru pasında Andre Ayew eşitliği sağladı. (1-1) 78. dakikada derinlemesine atılan pasla buluşan Joao Felix kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve takımını yeniden öne geçirdi. 80. dakikada Portekiz’in hızlı atağında Fernandes’in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rafael Leao meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru 3-1’e getirdi. 89. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde bomboş durumda Osman Bukari kafayla topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi. (3-2)

Portekiz gruptaki ikinci maçını 28 Kasım’da Uruguay’la, Gana ise Güney Kore ile oynayacak.

Ronaldo tarihe geçti

Portekiz’in dünyaca ünlü yıldızı, Gana maçıyla birlikte adını tarihe yazdırdı. Dünya Kupası H Grubu maçında Ronaldo 65. dakikada attığı penaltı golüyle geçilmesi zor bir rekorun sahibi oldu. 37 yaşındaki yıldız bu golle Dünya Kupası tarihinde 5 farklı turnuvada fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti. Cristiano Ronaldo; 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022’deki turnuvalarda gol atmıştı.