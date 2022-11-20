Goller: Valencia (dk. 16 pen. ve 31)

87. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Muntari, kalecinin önde olduğunu görür görmez ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak üstten çıkarı çıktı.

31. dakikada Preciado’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Valencia şık bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 0-2

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Valencia’nın şutu ağlara gitti ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın açılış maçında A Grubu’nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Ekvador, Fenerbahçeli yıldızı Valencia’nın attığı iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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