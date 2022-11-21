Goller: Bellingham (dk.35), Saka (dk. 43 ve 62), Sterling (dk. 45+1), Rashford (dk. 71), Grealish (dk. 90) (İngiltere), Mehdi Taremi (dk. 65 ve 90+13 pen.) (İran)

90+13. dakikada VAR uyarısı sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Taremi, meşin yuvarlağı kaleci Pickford’un sağından filelere gönderdi. 6-2

65. dakikada İran’ın atağında sağ çaprazda topla buluşan Gholizadeh’nın yerden savunma arkasına gönderdiği topu kontrol edip düzgün bir vuruş yapan Mehdi Taremi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

62. dakikada İngiltere’de Sterling, sağ çaprazda Saka’yı gördü. Topla birlikte ceza sahasına giren Saka, topu sola çekti ve yerden vuruşunda defanstan seken top kalecinin sağından ağlara gitti. 4-0

45+1. dakikada İran’ın çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta Bellingham, topu Kane’nin önüne bıraktı. Harry Kane’nin ceza sahası dışı sağ tarafından ceza sahasına gönderdiği topa Sterling yakın köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

43. dakikada İngiltere’de Shaw’ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Magurie kafayla penaltı noktasının gerisinde Saka’nın önüne indirdi. Yerde seken topa sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Saka, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 2-0

35. dakikada İngiltere’nin atağında sol kanattan L. Shaw’ın ceza sahasına yaptığı ortada Bellingham yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın B Grubu ilk maçında İngiltere ve İran karşı karşıya geldi. İngiltere sahadan 6-2’lik skorla galip ayrıldı.

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