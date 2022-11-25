Öte yandan 90. dakikada sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia oyunu sedye ile terk etti.

Ekvador, 33. dakikada beraberliğe çok yaklaştı. Valencia’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Noppert güçlükle topu çeldi. İkinci yarıya Ekvador etkili başladı. 49. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Estupinan’ın şutunu kaleci Noppert çeldi. Dönen topu Valencia ağlara yolladı. (1-1) 59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gonzalo Plata’nın şutu direkten döndü. İlerleyen dakikalardaki pozisyonlarda gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

2022 Dünya Kupası A Grubu’nun ikinci maçında Hollanda ile Ekvador, Khalifa International Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Portakallar mücadele hızlı başladı. 6. dakikada ceza sahası dışında Davy Klaassen bıraktığı topla buluşan Gakpo’nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. (1-0)

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda A Grubu’nun ikinci maçında Hollanda, Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

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