Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda F Grubu’nda yer alan Hırvatistan, Kanada’yı 4-1 mağlup etti.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda F Grubu’nda yer alan Hırvatistan, Kanada’yı 4-1 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası F Grubu’nun ikinci maçında Hırvatistan ile Kanada, Khalifa International Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Kanada 2. dakikada Alphonso Davies ile 1-0 öne geçti. Golün şokunu atlatan Hırvatistan, 36. dakikada Andrej Kramaric’in golüyle eşitliği yakaladı. 44. dakikada da Marko Livaja’nın fileleri havalandırmasıyla Hırvatlar soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda da etkili taraf Hırvatistan’dı. 70. dakikada Andrej Kramaric bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. 90+4. dakikada Modric’in pasında kale önünde bomboş durumda olan Lovro Majer maçın skorunu belirledi. 4-1

Grubun son maçında Hırvatistan ile Belçika, Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek.