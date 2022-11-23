Goller: Goodwin (dk. 9) (Avustralya), Rabiot (dk. 27), Giroud (dk. 32 ve 71), Mbappe (dk. 68) (Fransa)

71. dakikada sol taç çizgisine yakın bölgede topu kontrol eden Mbappe hızla son çizgiye inerek yaptığı ortada Giroud kafayla topu filelere gönderdi. 4-1

68. dakikada Hernandez’in pasında Mbappe ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleye paralel giderken top Dembele’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önüne yaptığı ortaya Mbappe kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

27. dakikada sağ tarafta Grizmann’ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırırken devam eden atakta Thep Hernandez ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe ortaladı. İyi yükselen Rabiot meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

9. dakikada rakip sahada uzun topu kontrol eden Leckie, rakibinden sıyrılarak arka direğe yerden yaptığı ortada Goodwin düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda yer alan Fransa ile Avustralya karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu Fransa, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 4-1 kazanarak şampiyonaya 3 puanla başladı.

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