Yedekler: Mathlouthi, Ben Said, Hassen, Ifa, Ghandri, Khazri, Maaloul, Ben Romdhane, Chalali, Jaziri

Tunus: Dahmen xx, Talbi xx, Bronn xx, Meriah xx, Drager xx (Kechrida dk. 88 ?), Laidouni xx (Sassi dk. 88), Skhiri xx, Abdi xx, Ben Slimane x (Sliti dk. 67 x), Msakni xx (Mejbri dk. 80 ?), Jebali xx (Khenissi dk. 80 ?)

Yedekler: O. Christensen, Rönnow, Nelsson, Braithwaite, Damsgaard, Nörgaard, J.Larsen, D.Wass, Wind, Poulsen, Skov, Bah

90+3. dakikada Lindstrom’un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı şutta kaleci Dahmen son anda kornere çeldi.

70. dakikada Eriksen’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Christensen’in kafa vuruşunda Cornelius yakın mesafeden dokunamadı ve top direkten oyun alanına döndü.

57. dakikada ceza alanına yapılan ortada Dolberg’in yakın mesafeden kafa vuruşunda kalenin ortasına giden topu kaleci Dahmen uzaklaştırdı.

39. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazında boşta kaldı. Laidouni önünde bulduğu topa sert bir vuruş yaparken meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın D Grubu ilk maçında Danimarka ve Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.

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