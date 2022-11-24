Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda G Grubu’nda oynanan Brezilya-Sırbistan mücadelesi Sambacıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda G Grubu’nda oynanan Brezilya-Sırbistan mücadelesi Sambacıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2022 Dünya Kupası G Grubu’nda Brezilya ile Sırbistan Lusail Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarı Sambacılar gol için baskısını artırdı. 60. dakikada ceza sahası dışından Alex Sandro’nun şutu direğe çarparak auta çıktı. 62. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Vinicius Junior’un vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topu Richarlison tamamladı ve Brezilya’yı 1-0 öne geçirdi. 74. dakikada sol kanattan Vinicius Junior’un ceza sahasına ortasında Richarlison’un topu kontrol edip dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. (2-0) 81. dakikada Brezilya yine etkili geldi. Ceza sahası dışından Carlos Casemiro’nun sert şutu direkten oyun alanına geri döndü. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Brezilya sahadan 2-0 galip ayrıldı.

G Grubu’nun ikinci maçında Brezilya 28 Kasım’da İsviçre ile Sırbıstan ise Kamerun ile karşılaşacak.