Galler: Hennessey xx, Mepham xx, Joe Rodon xx, Ben Davies xx, Connor Roberts xx, Ethan Ampadu xx (Joseff Morrell dk. 90+5 ?), Aaron Ramsey xx, Neco Williams xx (Brennan Johnson dk. 79 xx), Harry Wilson xx (Sorba Thomas dk. 90+3 ?), Daniel James xx (Kieffer Moore dk. 46 xx), Gareth Bale xxx

Yedekler: Ethan Horvath, Sean Johnson, Shaquell Moore, Cameron Carter-Vickers, Joseph Scally, Luca De La Torre, Aaron Long, Cristian Roldan, Giovanni Reyna, Jesus Ferreira

Stat: Ahmed Bin Ali

35. dakikada rakip sahada hızla ilerleyen Pulisic, ceza sahası içine koşu yapan Weah’a pasını aktardı. Weah da bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

10. dakikada Weah’ın sağ taraftan ortasına Rodon’un ters kafa vuruşu kaleci Hennessey’den döndü. Atağı devam ettiren Robinson, sol taraftan ceza sahası içi son çizgiye inerek yaptığı ortaya Sargent’in kafa vuruşunda top yakın direğe çarparak dışarı gitti.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda yer alan ABD ile Galler ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1’lik sonuçla tamamlandı.

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