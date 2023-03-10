Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar “Çevre Çocuk Meclisi” 2022-2023 yılı 2. çalıştayı gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. 2022-2023 Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi 2. çalıştayı da program dahilindeki 40 okuldan ilgili öğrenci, öğretmen ve yöneticiler ile Tepebaşı Belediyesi yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.

“Ekolojik bir bakış açısına sahip davranış geliştirmeliyiz”

Tepebaşı Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda Çevre Çocuk Meclisi Başkanının açılış konuşmasının ardından Eskişehir Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, iklim değişikliğine dikkat çekerek, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğini önlemek için neler yapabiliriz? Aklımızı kullanmamız gerekiyor. Neden sonuç ilişkisi kurabilmemiz gerekiyor. Mademki bu sonunun oluşmasında insanların olumsuz tavır ve davranışları sebep, ne yapabiliriz diye düşünmemiz gerekir. Ekolojik bir bakış açısına sahip davranış geliştirmeliyiz. Yani yaşadığımız dünyayı evimiz olarak kabul edip evin yeni kurallarına göre yaşamalı, tüm canlıların yaşamına saygı duymayı öğrenmeliyiz” dedi.

Daha sonra Tepebaşı Belediyesi yetkilileri İklim Sözcüleri çalışmaları ve iklim değişikliği konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Meclis üyeleri ve koordinatör öğretmenler ile Zehra Sarar Anaokulu öğretmeni Tuba Yılmaz İklim Değişikliği konulu drama atölye etkinliği yaptı. Çalıştay, dilek ve temenniler ile sona erdi.