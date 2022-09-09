Kırklareli’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenlik Tedbirleri toplantısı, Vali Birol Ekici’nin başkanlığında yapıldı.

Kırklareli’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenlik Tedbirleri toplantısı, Vali Birol Ekici’nin başkanlığında yapıldı.

Kırklareli’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı çerçevesinde Vali Birol Ekici başkanlığında Güvenlik Tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda 2022-2023 eğitim-öğretim yılında kentte öğrenci, öğretmen ve velilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim geçirmelerini sağlamak amacıyla okullarda alınan güvenlik tedbirleri ve faaliyetleri değerlendirilerek, alınacak olan yeni önlemlerin planlaması yapıldı.

Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, Okul Aile Birliği başkanları ile mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti.