Batı Karadeniz’de yaşanan sel afetinden etkilenen Kastamonu’nun Abana ilçesi, sel sonrası ilçeye yapılan turizm yatırımları sonrasında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde hasar gören Kastamonu’nun Abana ilçesi, sel sonrası ilçeye yapılan turizm yatırımları sonrasında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görüyor. Karadeniz’e kıyısı olan Abana ilçesine, Adana’da yaşayan Süer ailesi tarafından Türkiye’nin en büyük eko-turizm tesisleri kuruldu. Süer ailesi tarafından Abana Hacıveli Kanyonunda bulunan bölgede ormanlık alanda iglo tarzı çadır evler kuruldu. İlk etapta 15 tane kurulan iglo tarzı çadır ev, Abana ilçesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İlçeyi ziyarete gelen tatilciler, denizde bir süre yüzdükten sonra akşam serinliğinde iglo tarzı çadır evlerde kalarak konaklamanın keyfini yaşıyor. Ormanın içerisine kurulan iglo tarzı çadır evlerden hem Karadeniz hem doğa manzarası hem de gökyüzü izlenebiliyor. Ayrıca tatilciler, ormanlık alan içerisinde yapılan yürüyüş yolları sayesinde trekking yürüyüşleri de gerçekleştirebiliyor.

4 bin nüfusa sahip Abana ilçesi, özellikle yaz aylarında sel sonrası yapılan turizm yatırımlarıyla 100 binden fazla yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Abana ilçesinde iglo tarzı çadır evlerin ve Hacıveli Konağının işletmeciliğini yapan Eylül Süer, “Abana’ya şu anda yazlıkçılar geldi. Tatilcilerimiz geldi. Daha çok Almanya’dan gelen turistler oluyor. Konaklama açısından ilçemizde şu anda inanılmaz bir istek ve talep var. İlçemizde konaklama alanlarımızın büyük kısmı dolmuş durumda. Konaklamaya kahvaltıları da dahil ediyoruz. Verdiğimiz kahvaltılardan da çok memnun kalıyorlar. Ürünlerimizin hiçbiri paket ürün değil. Hepsi el yapımı, ekmeğine kadar kendimiz yapıyoruz. Ayrıca Kurban Bayramı süresince de etkinliklerimiz oldu. Sıra geceleri düzenliyoruz, canlı müziklerimiz oluyor. İnanılmaz bir talep görüyoruz. İzdiham olmasın diye bu tür etkinliklerimiz gruplar halinde yapıyoruz” dedi.