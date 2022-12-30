2021-2022 av sezonunda Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yasa dışı av yapan 126 kişi hakkında yasal işlem yapılarak 250 bin 306 TL idari para cezası, 94 bin TL tazminat cezası olmak üzere toplam 344 bin 306 TL para cezası uygulandı.

2021-2022 av sezonunda Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yasa dışı av yapan 126 kişi hakkında yasal işlem yapılarak 250 bin 306 TL idari para cezası, 94 bin TL tazminat cezası olmak üzere toplam 344 bin 306 TL para cezası uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada; denetimlerde haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış 12 tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu bildirildi. Açıklamada; "Bu ve benzeri cezalara maruz kalmamak için ava çıkacak vatandaşlarımızın avlanma ruhsatları ile ava çıkmaları, av hayvanların eş tutma, üreme, yavru büyütme gibi evrelerini göz önünde bulundurarak yasak sahalara ve özellikle av sezonlarının açılış kapanış zamanlarına dikkat ederek avlanmaları gerekmektedir. Avlanma belgesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.