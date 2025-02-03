Van’ın Bahçesaray ilçesi yolunda 2020 yılında meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının üzerinden 5 yıl geçerken geçmiş yıllarda yoğun kar yağışı alan bölgede bu yıl daha az kar olduğu gözlemlendi.

Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde 4 ve 5 Şubat 2020’de meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde 11’i jandarma, 9’u güvenlik korucusu olmak üzere toplam 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından yetkililer, her yıl olduğu gibi bu yıl da çığ riski taşıyan bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.

Geçmiş yıllarda yoğun kar yağışı alan çığın meydana geldiği dağda, bu yıl önceki senelere göre daha az kar olduğu gözlemlendi. Ancak aynı güzergahta bulunan bazı dağlarda yüksek kar birikmesi yaşandığı ve bu bölgelerde çığ riskinin devam ettiği belirtiliyor.

Muhtemel faciaların önüne geçmek amacıyla AFAD İl Müdürlüğü, çığ tehlikesi bulunan bölgelerde detaylı incelemeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bahçesaray yolu yaklaşık 45 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor. İlçeye ulaşım, Bitlis’in Hizan ilçesindeki alternatif yol üzerinden sağlanıyor.

Yetkililer, çığ riski nedeniyle alınan önlemlerin hayati önem taşıdığını belirterek, vatandaşların uyarılara hassasiyetle uyması gerektiğini vurguluyor.