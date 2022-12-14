Mostaganem Üniversitesi Doğa ve Yaşam Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Noureddine Djebli, 2020 yılında dünya genelinde Alzheimer nedeniyle 42 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Mostaganem Üniversitesi Doğa ve Yaşam Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Noureddine Djebli, 2020 yılında dünya genelinde Alzheimer nedeniyle 42 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin düzenlediği “Uluslararası Ziyaretçi Konferansı 2022” başlıklı etkinlik Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Mostaganem Üniversitesi Doğa ve Yaşam Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Noureddine Djebli, Alzheimer hastalığının 600 yıldan beri bilindiğini ifade ederek, dünya genelinde 35 milyon Alzheimer hastası olduğunu söyledi.

Yapılan araştırmalara göre 2030 yılında 75,6 milyon, 2050 yılında ise 135 milyon kişiye ulaşacağının altını çizen Djebli, Alzheimer nedeniyle ölüm oranlarına da dikkat çekti. Yakın zamanda yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle dünya genelinde 6,2 milyon insan öldüğünü söyleyen Prof. Dr. Noureddine Djebli, sadece 2020 yılında dünya genelinde Alzheimer nedeniyle 42 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Alzheimer ile mücadelede fitoterapinin önemine değinen Prof. Dr. Noureddine Djebli, Hindistan, Çin gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa ülkeleri arasında ve dünya genelinde de fitoterapi alanına ilginin arttığını kaydetti. Hastalıkla mücadelede, beslenmenin de önemine değinen konuşmacı, multi-vitaminler kullanılıyorsa demir ve bakır gibi ağır metalleri içeren vitaminlerden, alüminyum içeren ürünlerin ve ilaçların kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Beslenmede yeşil yapraklı sebzeleri ve antioksidanlar bakımından zengin meyveleri öneren Prof. Dr. Noureddine Djebli, propolis, bal gibi arı ürünlerinin de tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kendisinin hurma çekirdekleri üzerine çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Noureddine Djebli, Cezayir’de hurma çekirdeklerinden de kahve üretildiği bilgisini verdi. Sentetik ilaçların hastalığı yavaşlatmasına rağmen önlemediğini hatırlatan Djebli, fitoterapi ile önleyici çözümler üretilebileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Noureddine Djebli, hurma meyvesinin besleyici özelliklerinin yanında, farmasötik kullanım için geliştirilebilecek farklı terapötik erdemlere de sahip olduğunu ve bu yönleriyle de Cezayir ulusal mirasını temsil ettiğini ifade etti.

Cezayir hurmasının anti-Alzheimer etkinliğinin değerlendirilmesi üzerine çalışan Prof. Noureddine Djebli, elde ettikleri sonuçlarda hurma ve tohum özlerinin, öğrenme yeteneklerini ve hafızayı geliştirerek Alzheimer hastalığının ilerlemesine karşı terapötik bir fayda sağlayabildiğini belirtmiştir.

Programın kapanış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Prof. Dr. Noureddine Djebli’yi üniversitede ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptığı başarılı çalışmaları ve sunumu için kendisine teşekkür belgesi takdim etti.