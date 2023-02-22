Sakarya’nın Karasu ilçesinde tarım aracı almak isteyen kadın, bankadan talep ettiği paraya Karasu Belediyesi’ne borcu olduğu gerekçesiyle bloke koyulduğunu öğrendi. 2017 yılında ödediği 4 bin lira emlak vergisinin ödenmemiş olarak göründüğünü ve faiziyle 2023 yılında 18 bin lira olduğunu iddia eden kadın, şimdilerde ilçe belediyesini mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde tarım aracı almak isteyen kadın, bankadan talep ettiği paraya Karasu Belediyesi’ne borcu olduğu gerekçesiyle bloke koyulduğunu öğrendi. 2017 yılında ödediği 4 bin lira emlak vergisinin ödenmemiş olarak göründüğünü ve faiziyle 2023 yılında 18 bin lira olduğunu iddia eden kadın, şimdilerde ilçe belediyesini mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

İddiaya göre, Karasu Aziziye Mahallesi’nde ikamet eden Nurten Uğur, tarım aracı almak için bankaya kredi başvurusu yaptı. Başvurusu onaylanan kadın parasını çekmek istediğinde paraya Karasu Belediyesi’ne 18 bin lira borcu olduğu gerekçesiyle bloke koyulduğu belirtildi. İlçe belediyesine giden Uğur’a, 2017 yılında Karasu Belediyesi’ne yaklaşık 4 bin TL olan emlak vergi borcunun yapılandırıldığı fakat ödenmediği için borcun katlandığı söylendi. Karasu Belediyesi’ne 2017 yılında yaklaşık 4 bin TL olan borcu ödediğini aktaran Uğur, blokeyi kaldırmak için tekrardan 18 bin lira borç ödediğini aktardı. 2017 yılındaki borçlarını ödediğine dair belgelerin olduğunu belirten Uğur, ilçe belediyesini mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

“Borcum olmadığı 18 bini aşkın para ödemek zorunda kaldım”

Karasu Belediyesi’ni mahkemeye vereceğini aktaran Nurten Uğur, “Benim yapılandırma kağıdımda, ödeme yaptığım dekontlarımda elimde. Tüm işlemler eşimin üstüne yapıldığı için ona üst üste mesajlar gelmiş, fakat eşim bunun üstüne düşmemiş. 4 bin TL olan borç, 20 gün arayla 18 bine çıkmış. 18 bin 542 lira olarak önüme koyulan borcu bana ödettirmek zorunda bıraktılar. Karasu Belediyesi sırf pırpır almak için bankadan alacağım ödemeye bloke koymak adına 2023’ün Mayıs ayında ödenmesi gereken vergi borcunu da üzerine eklemiş. Ben bu süreçte hem alacağım pırpırdan oldum hem de borcum olmadığı halde Karasu Belediyesi’ne 18 bini aşkın para ödemek zorunda kaldım. Bunun için Belediye’ye gittim ama kimse beni dikkate alıp dinlemedi. Ben Karasu Belediyesi’ni mahkemeye verip hakkımı sonuna kadar arayacağım” dedi.