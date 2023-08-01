Avrupa’nın en büyük karma AVM’si konumunda bulunan, bu haliyle de şehrin ve ülkenin önemli bir değeri olan KUMSMALL AVM, bünyesinde bulundurduğu yüzlerce markaya yenilerini ekleyerek büyümeye devam ediyor.

Kayseri’de mobilyanın satış merkezi olan KUMSMALL AVM; son dönemde eklenen yeni markalarla moda, lezzet ve eğlencenin de merkezi haline geldi. KUMSMALL AVM, 300 bin metrekare kapalı alanı ve bu alanda yer alan yüzlerce markasıyla Kayseri’ye ve ülkemize hizmet veriyor. 200’ü aşkın mobilya mağazasının yanı sıra konfeksiyonda Türkiye ve dünya markalarını tüketicilere sunan ve eşsiz lezzetlerle dolu yeme içme mekanlarını bünyesinde bulunduran KUMSMALL, ülkemizin en büyük kapalı eğlence alanıyla da dikkat çekiyor. KUMSMALL AVM’deki yüzlerce markaya son dönemde yeni markalar eklendi. Büyüme önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Özellikle Kayseri ve bölgesinde bulunmayan markalar KUMSMALL AVM ailesine katılacak.