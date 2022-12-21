Göztepe’nin akademisinden yetişen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Medipol Başakşehir’e 73. dakikada gol atarak sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Göztepe’nin akademisinden yetişen 2005 doğumlu İzzet Furkan Malak, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Medipol Başakşehir’e 73. dakikada gol atarak sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, dün Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 60. dakikasında Marko Kvasina’nın yerine oyuna giren akademi çıkışlı İzzet Furkan Malak, 13 dakika sonra Göztepe formasıyla ilk golünü şık bir şutla kaydetmiş oldu. 17 yaşındaki orta sahayı takım arkadaşları da golden dolayı tebrik etti.