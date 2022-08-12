2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması yapılacak.

2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Nevşehir Belediyesi 2022 yatırım programı çerçevesinde mahallelerdeki altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri son olarak 2000 Evler Mahallesi TOKİ konutları bölgesindeki Orhan Gazi Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Genç Osman Caddesi ve 4. Murat Sokak’ta gerçekleştireceği çalışmalar için hazırlıklarını tamamladı. 12 Ağustos Cuma günü sabah erken saatlerde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk olarak parke taşları sökülecek olan cadde ve sokaklarda daha sonra Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince altyapı yenileme çalışması yapılacak. İçme suyu boruları yenilenerek ilk kez yağmur suyu hatları çekilecek olan cadde ve sokaklarda daha sonra üstyapı çalışması başlayacak.

Şehir içi özel halk otobüslerinin geçtiği tüm cadde ve sokakları sıcak asfalt ile kaplanacak olan TOKİ Konutları Bölgesinde yaya kaldırımları da yenilenecek.