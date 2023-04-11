Nevşehir’de 2000 Evler Mahallesi 5. Yol’da bulunan park, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yenileniyor.

Son iki yıl da yeni yaptığı park sayısı ile bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, mevcut parkların yenilenmesi için de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu çerçevede, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler Mahallesi 5. Yol’da bulunan parkın yenilenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Park içerisindeki kent mobilyaları ve çocuk oyun gruplarının sökümünü tamamlayan belediye ekipleri, park içerisinde gençler için bir futbol sahasının yapımına başladı. Futbol sahası ile birlikte parka yeni kent mobilyaları ve çocuk oyun grupları kuracak olan belediye ekipleri ayrıca mahalle sakinleri için parka spor kondisyon aletleri yerleştirerek yürüyüş yolu yapacak.

Yenilenen parkın Mayıs ayı sonunda hizmete açılması planlanıyor.