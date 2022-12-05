Denizli’nin Buldan ilçesinde yaklaşık 200 yıldır faaliyet gösteren tarihi kıraathaneye, maddi nedenlerden dolayı kilit vuruldu.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaklaşık 200 yıldır faaliyet gösteren tarihi kıraathaneye, maddi nedenlerden dolayı kilit vuruldu.

Kentin gözde ilçelerinden biri olan Buldan ilçesinde bir tarih daha yok oluyor. İlçede dededen toruna bir çok kişiyi ağırlayan 200 yıllık tarihi kıraathane, maddi nedenlerden dolayı kapatıldı. İlçe sakinleri tarafından yüzyıllardır bilinen ve en eski mekanlarından biri olan kıraathane, anılarıyla beraber tarihe karıştı. Özellikle yaşlıların duygusal anlar yaşadığı tarihi mekanın tekstil atölyesine dönüştürüleceği öğrenildi.