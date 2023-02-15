Deprem bölgelerinden 200 saat sonra afetzedelerin kurtarılan afetzedeler, hava yoluyla dakikalar içerisinde Adana Şehir Hastanesi heliport pistine getirilerek hızla tedavilerine başlanıyor. 206’ıncı saatte enkazdan çıkarılan 77 yaşındaki Mahmut Çetin de Sağlık Bakanlığı helikopteri ile buraya getirilerek tedavisine başlandı.

Deprem bölgelerinden 200 saat sonra afetzedelerin kurtarılan afetzedeler, hava yoluyla dakikalar içerisinde Adana Şehir Hastanesi heliport pistine getirilerek hızla tedavilerine başlanıyor. 206’ıncı saatte enkazdan çıkarılan 77 yaşındaki Mahmut Çetin de Sağlık Bakanlığı helikopteri ile buraya getirilerek tedavisine başlandı.

Başta Hatay olmak üzere depremin yaşandığı bölgelerde enkaz altından çıkarılan bebekler ve çok sayıda afetzede, en yakındaki Adana Şehir Hastanesine getiriliyor. Hastanenin heliport pisti neredeyse hiç boş durmuyor. Depremin 206’ncı saatinde enkazdan çıkarılan 77 yaşındaki Mahmut Çetin de Sağlık Bakanlığı helikopteri ile buraya getirilerek tedavisine başlandı.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar deprem ilk gününden beri sağlık ordusunun tüm depremzedelerin yaralarını sarmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Çetinkünar, “Son bir kaç gündür duyduğumuz haberler bizi mutlu ediyor, motivasyonumuzu hala yüksek tutmamıza sebep oluyor. Enkaz bölgesinden gelen güzel yaşam haberleri üzerine heliport alanında gelen hastaları beklemeye başlıyoruz." dedi.

Havanın soğuk olmasının, enkazdan 9 gün sonra çıkan yaralıların yaşam mücadelesi vermesine avantaj sağladığını kayden Çetinkünar, “Çok büyük bir felaket yaşadık. Enkazdan hala sağ çıkarılabilenlerin tek umudu ezilme sendromu dediğimiz, ezilmelere uğramamış olması, kafa travması almamış olması, herhangi bir göğüs travması almamış olması. Havanın soğuk olması bizim için özellikle Antakya bölgesinde avantaj oldu. Sıcak havalarda kuraklığa ve susuzluğa, vücudun dayanması çok daha zor. Son 4-5 günden beri gördüğümüz vakalar elleri, ayakları sağlam ve sadece susuzluktan yakınanlar oldu. Tabiiki bunların böbrek fonksiyonları bozuluyor. Bunların da tedavilerini hemen yapmak için gelen hastalarımızı yoğun bakıma alıyoruz ve tedavilerine başlıyoruz” diye konuştu.