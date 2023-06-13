Denizli Büyükşehir Belediyesinin 200 aileye verdiği 400 adet damızlık koç ve teke hibe desteği küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticileri memnun etti. Söz konusu destekle sürülerinde verim ve kalitenin arttığını anlatan üreticiler Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin artması için hayata geçirdiği “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma Projesi” üreticilerden tam not aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirdiği proje ile ilk etapta 200 aileye verilen 400 adet damızlık koç ve teke üreticilerin sürülerinde verim ve kaliteyi büyük ölçüde artırdı. Tavas ilçesinde küçükbaş hayvan üreticiliği yaparken Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75’i hibeli 400 adet damızlık koç ve teke desteğinden yararlanan Osman Taşsöz, söz konusu projeyle geçen yıl koç aldıklarını, bununla birlikte sürülerinde verim ve kalitenin arttığını söyledi. 180 adet damızlık koyunları olduğunu, aldıkları damızlık koç desteğinin ardından bu sene yaklaşık 350 dolayında kuzu elde ettiklerini anlatan Taşsöz, “Aldığımız koçların veriminden dolayı çok memnunuz, verim artışımız çok iyi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan’a üreticiye verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

"Üreten insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise sanayi, turizm ve tarım kenti Denizli’de hayvancılığın da çok ileri seviyede olduğunu söyledi. Denizlili üreticilerden gelen damızlık koç ve teke talebine hemen yanıt verdiklerini, projenin ilk etabında geçen yıl 200 aileye yüzde 75’i hibeli 400 adet damızlık koç ve keçi desteği verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Üreticilerimizin sahip olduğu küçükbaş hayvanların ırkını tazelemek, verimliliğini arttırmak için hayata geçirdiğimiz projemiz çok başarılı şekilde ilerliyor. İnşallah kısa süre içerisinde projemizin kinci etabını da gerçekleştireceğiz” dedi.