AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı, "20 yıllık kazanımlarımızın devamı için 2023 seçimlerine çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı, "20 yıllık kazanımlarımızın devamı için 2023 seçimlerine çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

’43 Günde Kütahya’ programının tanıtım toplantısında konuşan Bayırcı, Türkiye’nin ve Kütahya’nın her alanda büyüyen bir ülke olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu hedeflerden ve dava anlayışından ayrılmadan azimle gayretle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Bayırcı, "Hepinizin malum olduğu üzere önümüzde Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir seçim var. Dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için önümüzdeki 2023 virajını en iyi şekilde dönmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil. 21. asrın başından itibaren ortaya koyduğumuz bir irade var.Tam bağımsız bir Türkiye. Büyük Türkiye. Güçlü Türkiye. Kendi göbeğini kendisi kesebilecek kabiliyeti olan bir Türkiye. Sürekli gelişen büyüyen bir Türkiye. Eğitimde, sağlıkta, savunma sanayinde, ulaşımda, teknolojide, üretimde her alanda büyüyen bir Türkiye ve kütahya. İşte bu 20 yıllık kazanımlarımızın devamı için 2023 seçimlerine çok çalışmamız gerekiyor. Bu noktada milletimize ve özellikle de gelecek nesillere karşı büyük bir vebal altındayız. Buradaki hassasiyetimiz ve kararlılığımız çok önemli. Çalışmak, daha çok çalışmak ve niyetimizi halis tutmaktan başka alternatifimiz yok. Çünkü Rabbimizin bize müjdesi açık ve nettir. İnsan için yalnızca çalışmasının, gayretinin halis niyetinin karşılığı vardır buyuruyor Yüce Yaradan. İnşaallah bizler Ak teşkilatlar olarak gerekirse işimizden, eşimizden, çoluk çocuğumuzdan, vaktimizden, maddiyatımızdan fedakarlık ederek varımızı yokumuzu ortaya koyarak seçime kadar önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği rotadan, ortaya koyduğu hedeflerden ve dava anlayışından ayrılmadan azimle gayretle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ve sürekli sahada olacağız inşaallah. Tabi karşımızdaki güçler de boş durmayacak" ifadelerini kullandı.