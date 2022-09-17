Mardin’in Derik ilçesinde Hamdullah Aktay isimli vatandaş, 20 yıldır mırra kahvesini gönüllü olarak insanlara ücretsiz dağıtıyor.

Mardin’in Derik ilçesinde Hamdullah Aktay isimli vatandaş, 20 yıldır mırra kahvesini gönüllü olarak insanlara ücretsiz dağıtıyor.

Derik ilçesinde yaklaşık 20 yıldır mırra kahvesini yapıp, vatandaşa ikram eden Hamdullah Aktay, ilçenin sevilen siması oldu. İlçe merkezinde her gün elinde tüpü ve cezvesiyle vatandaşa kahve yapıp ikram eden Aktay, ilçede olan taziye ve düğünlerde de giderek, gelen bütün misafirlere yaptığı kahveden ikram ediyor.

Mırra kahvesini vatandaşlara ikram etmek için düğünlere ve taziyelere gittiğini söyleyen Aktay, kimseden bir şey talep etmediğini ifade etti. Aktay, “Herkes beni tanıyor, herkese ikram ediyorum. Misafir gelse veririm, kimseden bir şey talep etmiyorum. 20 yıla yakındır bu işi gönüllü olarak yapıyorum. Neresi olursa giderim fark etmez, düşmanımda olsa gider ikram ederim. Herkes çok beğeniyor. Gelen yabancılara ikram ettiğimde böyle bir bir kahve içemediklerini söylüyorlar" dedi.

“Kendi cebinden kahvesini alıyor”

Hamdullah Aktay’ın Derik’in mırracısı olduğunu söyleyen Zafer isimli esnaf, “Bize acı kahve yapıyor. Bu işi severek yaklaşık 20 yıldır yapıyor. Kendi cebinden kahvesini alıyor, bardaklarını alıyor, sürekli millete ikramlarda bulunuyor. Düğünlerde, taziyelerde sürekli ikramda bulunuyor. Hamdullah ağabey, Derik’in sevilen simalarındandır. Bu işi de herhangi kimseden ücret talep etmeden yapıyor” şeklinde konuştu.