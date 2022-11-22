Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, 20 yıl sonra 800 dekar araziye tohumluk elde etmek amacıyla ekilen kendirin hasadına başlandı. Deneme amaçlı yapılan üretimde bin ton ürün elde edilen ilçede kurulacak fabrika ile kendir üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, 20 yıl sonra 800 dekar araziye tohumluk elde etmek amacıyla ekilen kendirin hasadına başlandı. Deneme amaçlı yapılan üretimde bin ton ürün elde edilen ilçede kurulacak fabrika ile kendir üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, kurulacak olan elyaflaştırma ve pamuklaştırma fabrikası sebebiyle uzun bir aradan sonra sözleşmeli olarak ekilen kenevirin (kendir) hasadına başlandı. 20 yıl sonra 800 dekar alanda yapılan üretimden bin ton ürün elde edildi. İlçede kurulacak olan fabrika ile kendir üretiminin bölgede yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Elde edilen keneveri Ar-Ge çalışmalarınd ve tohumluk olarak kullanılacak. Kenevirin hasadına Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ilgili kurum müdürleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Hasat öncesinde Kastamonu Valisi Avni Çakır, üretilen kenevir ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

“Bu bir rüya işi”

Kenevir hasadında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Kendir, uzun zamandır ekim yapılmayan bir ürün. Tohumda sıkıntı vardı, bu konuda geleneksel yöntemle yine ekmeye devam eden Vezirköprü bölgemiz bulunuyor. Ağırlık o tarafa verilmişti. Ama tabii ki Abdülkadir Geylani hazretlerinden itibaren kendirin tohumunu bu bölgeye getiren kendisidir, yüzyıllardır kendir ekilirdi ve hasadı yapılırdı. Özellikle bu havza hem Alatarla bölgesi hem de Taşköprü’den kağıt fabrikasına uzanan o havza kendir için çok önem taşıyordu. Aynı zamanda sarımsak ile münavebe (ekim nöbeti) ekilmesinden dolayı sarımsak kalitesini de çok arttıran bir üründü kendir. Ama yıllar içerisinde daha endüstriyel ürünlerin ortaya çıkmasından dolayı kendirin de biraz daha zahmetli olmasından kaynaklı biraz arka planda kaldı. Ama çok şükür bugün kendi gerçeğimize dönmüş olduk. Bizlerin artık toprak ile barışması gerekiyor. Bizim üretmemiz gerekiyor. Bu üretmenin en önemli ayaklarından bir tanesi kendir üretimidir. Çünkü kendir stratejik bir üründür” dedi.

“Geçen yıldan itibaren de çok önemli bir adım atıldı”

Daha sonra konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise kendir üretimin Türkiye’de tekrar başlaması için önemli adımların atıldığını ifade ederek, “Kendir Türkiye’nin gündemine oturdu ve değişik illerimizde bu ürünler tekrar ekilmeye başlandı. Geçen yıldan itibaren de çok önemli bir adım atıldı ve burada bir fabrikanın kurulması, bu sene tohum üretilerek gelecek yılların planının yapılması, sözleşmeli üretim çok değerli. Bu adımların neticesinde, Taşköprümüz, Kastamonumuz, ülkemiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak” diye konuştu.

“Bundan sonraki yolculuk uzun bir yolculuk olacaksa temellerinin sağlam atılması lazım”

Kastamonu Valisi Avni Çakır da kendir üretiminin uzun soluklu olması ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Bu sene burada yapılan bir deneme üretimiydi. Hem üretimdeki aksaklıkların hem de tohum seçiminin belirlenmesi için yapılan bir üretimdi. Yetiştirmek o kadar zor değil de biçmesi daha zormuş. Şirketimiz bunun kendileri için çok önemli bir Ar-Ge çalışması olduğunu söyledi. Bundan sonraki yolculuk uzun bir yolculuk olacaksa temellerinin sağlam atılması lazım. Biz bunun her türlü hazırlıklarını yapmazsak uzun soluklu olmaz. Biz bu süreçten oldukça memnunuz. Heyecanımız devam ediyor. Fabrikamızın kurulmasını dört gözle bekliyoruz. Her türlü hazırlıklar bitti. Firmamızın da kurulumu buradaki moralleri yükseltecektir” şeklinde konuştu.