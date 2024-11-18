Afyonkarahisar’da ‘on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.V., isimli şahsın on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 20 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.