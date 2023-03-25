Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde en az 20 yıl görev yapmış hekimlere plaket verildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Arıkan tarafından en az 20 yıl görev yapmış hekimlere plaket verildi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Başhekim Arıkan, “İnsanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı gaye edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.