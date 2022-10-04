Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Alan Kılavuzluğu yapan emekli Yüzbaşı Rıdvan Arı, 107 yıl öncesine ait savaş malzemelerini 20 yıl boyunca biriktirdi. Arı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından başlatılan, ‘Sahip Çıkalım’ kampanyası çerçevesinde, titizlikle muhafaza ettiği savaş materyallerini Alan Başkanlığına bağışladı.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Alan Kılavuzluğu yapan emekli Yüzbaşı Rıdvan Arı, 107 yıl öncesine ait savaş malzemelerini 20 yıl boyunca biriktirdi. Arı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından başlatılan, ‘Sahip Çıkalım’ kampanyası çerçevesinde, titizlikle muhafaza ettiği savaş materyallerini Alan Başkanlığına bağışladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 3 yıl önce askeri kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için ’Sahip Çıkalım’ kampanyası başlattı. 107 yıl önceki Çanakkale Savaşları sırasında ’Çanakkale Geçilmez’ destanını yazan Mehmetçik’in savaş malzemeleri, kampanya çerçevesinde bağışlanıyor.

Son olarak, Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yaşayan ve Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Alan Kılavuzluğu yapan emekli Yüzbaşı Rıdvan Arı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ’Sahip Çıkalım’ kampanyası çerçevesinde, Tarihi Alan’daki anlatımları sırasında bulduğu ve büyük bir titizlikle muhafaza ettiği Çanakkale Savaşları’ndan kalma savaş materyallerini Alan Başkanlığına bağışladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Emekli Yüzbaşı Rıdvan Arı yaklaşık 20 yıldan beri Tarihi Alan’daki anlatımları esnasında karşılaştığı ve büyük bir titizlikle muhafaza ettiği savaş materyallerini "Sahip Çıkalım" projesi çerçevesinde Başkanlığımıza teslim etmiştir. Çanakkale Savaşları dönemine tarihlenen askeri kültür varlıklarının ait olduğu topraklarda korunması, yaşatılması ve topluma kazandırılması adına verdikleri katkılardan ve göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.