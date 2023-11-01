Samsun’da bir hastanede görevli 20 yaşındaki tıbbı sekreter genç kız evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rapor Bölümünde görev yapan tıbbi sekreter Aleyna Bektaş’tan (20) haber alamayan arkadaşları kendisine ulaşamayınca hayatından endişe edip polise haber verdiler. Eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Aleyna Bektaş’ın yanında ilaç kutuları bulundu. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.