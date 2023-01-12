CIP Service Travel Agency, 20 ülkeden 300’ün üzerinde seyahat acentesini, Antalya ve Bodrum bölgesinin lüks otellerinin yetkilileriyle buluşturdu. İkili görüşmelerde otel temsilcileri, acente yetkililerine otellerinin hazırlıklarını, yeniliklerini ve imkanlarını tanıttı.

CIP Service Travel Agency, 20 ülkeden 300’ün üzerinde seyahat acentesini, Antalya ve Bodrum bölgesinin lüks otellerinin yetkilileriyle buluşturdu. İkili görüşmelerde otel temsilcileri, acente yetkililerine otellerinin hazırlıklarını, yeniliklerini ve imkanlarını tanıttı.

20 ülkeden 350’nin üzerinde seyahat acentesi yetkilisi CIP Service Travel Agency ev sahipliğinde Kadriye Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Türkiye’nin, dünyaya açılan penceresi Antalya ve Bodrum bölgesindeki 30 lüks otelin temsilcileri, yeniliklerini ve imkanlarını katılımcılara broşür ve bilgisayar üzerinden görsellerle anlattı. Etkinliğe, Antalya ve Bodrum bölgesinde luxury tarz otellerin tamamını dolduran acentelerin yetkilileri, hem tatil amaçlı geldi hem de pandemiden sonraki son gelişmeleri yakından görme fırsatı yakaladı. Kendilerine ayrılan bölümlerde sunumlar yapılan acente yetkilileri, 30 otelin hepsinin yetkilisi ise görüştü. Acente yetkilileri buradan aldıkları yeni bilgileri, ülkelerindeki müşterilerine tanıtacak. Bu görüşmelerin amacı ise Antalya’daki kaliteli luxury turizmi kalkındırmak ve daha da geliştirmek.

"Buluşmayı sağlıyoruz"

CIP Service Travel Agency Genel Müdürü İskender Tayfur, 16 yıldır faaliyet gösteren bir firma olduklarını belirterek, özelikle BDT ülkeleri gibi Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkelerden luxury segmentinde çalıştıklarını kaydetti.

Her sene bu tarz toplantıları düzenlediklerini kaydeden Tayfur, “Luxury turizmin gelişmesi için 30’un üzerindeki oteli buraya davet ederek, bu otellerin 20 farklı ülkeden 300’ün üzerinde acenteyle buluşmasını sağlıyoruz. Oteller hazırlıkları, yaptığı yenilikleri, yeni konseptlerini tanıtıyor. Böylelikle gelen acentecilerde, ülkelerinde döndüklerinde müşterilerine buradan doğru bilgi verebilecekler. Sadece Antalya değil Bodrum bölgesinden de luxury oteller burada. Bizim amacımız Orta Asya ülkeleri BDT ülkeleri, Rusya ve 20’ye yakın ülke var. Onlarla otellerimizi bir araya getiriyoruz” dedi.

"Kalite artacaktır"

Türkiye’de her yıl otellerin yeni konseptler oluşturduğunun altını çizen Tayfur, “Ülkemizin turizminin tanıtımı şart, bizde buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sektörde geçen seneye oranla yüzde 30 fiyat artışı var, buda kaliteyi arttıracaktır. Otellerimize çok büyük talepler var. Antalya ve Bodrum’a. Arz talep dengesi nedeniyle fiyatlar yükselecektir” diye konuştu.

"50 bin hedefi koydular"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Tayfur, ”Savaş olmasaydı, şuan ki rakamlarım çok çok üstünde olacaktık. Erken rezervasyonlar bize bunu gösteriyor. Bir duraklama oldu ama o boşluğu Rusya’dan ev Avrupa’dan gelen talep kapattı. Bu sene daha iyi sezon geçireceğiz. Firma olarak biz 35 binin üzerinde beş yıldızlı ve kaliteli oteller misafir getirdik. Bu yıl hedefimiz ise rakamı 50 bine çıkarmak. Geçen seneye oranla erken rezervasyonlar iyi gidiyor. Misafirlerimizle yaptığımı görüşmelerde Antalya’nın güneş ve denizini seviyorlar. Antalya’da artık sezon uzadı. Geçen yıl kendilerinde sezonda yer bulamayanlar erken rezervasyona başlamışlar. İndirim varken yararlanmak istediklerini öğrendik” ifadelerine yer verdi.

"Türkiye’yi seviyoruz"

Kazakistanlı acente sahibi Xeniya Skrund, sektörde düzenlenen en sağlıklı etkinliklerden biri olduğunu ifade ederek, “Burada tüm partnerler görüşme, bilgilerini ve hizmetlerini alma şansı yakalıyoruz. Buda ilerleyen çalışmada kolaylık sağlayacak Doğru bilgileri alıp ülkemizde aktaracağız. 2023 yılı turizmde güzel geçeceğini düşünüyoruz ve Türkiye’yi seviyoruz” dedi.

"Tüm otelleri burada tanıyabiliyoruz"

Rusya’da acente sahibi Natalia Fisher, savaşın turizmi etkilediğini belirterek, “Ama bizim hiçbir halkla sorunumuz yok. Geçen sezon bizim içi iyi geçti. Biri Moskova’da biri Kazakistan’da iki acentem var. İnsanlar tatile nasıl eskide gidiyorsa yine gitmeye devam ediyor. Bizi ağırlayan firma işin en iyilerinden. Biz yıllardır güvenerek çalışıyoruz. Luxury segmentte bir numaralar. Geleneksel olarak yaptıkları organizasyona her yıl katılıyoruz. Bir sürü oteli dolaşmak yerine, tek bir yerde her otelin tanıtımını alabiliyoruz. Hem zamandan kazanıyoruz, hem faydalı buluyoruz” diye konuştu.