Çorum’un Osmancık ilçesinde 20 öğretmen bir araya gelerek kişisel gelişim kitabı yazdı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda görevli öğretmenleri örnek bir çalışmaya imza attı. Bir araya gelen öğretmenler "Geleceğe Uzanan Kökler" isimli kişisel gelişim kitabı yazdı. Editörlüğünü okul Müdürü Şener Demir’in yaptığı ve 144 sayfadan oluşan kitap bin adet basıldı. Kitabın yayın ekibinde okulun öğretmenlerinden Arif Fuat Karaoğlan, Abdullah Tufan, Betül Koca, Can Erdem Eliçora, Erkan Danışkan, Fatmanur Şap, İsmail Çelik, Mahide Karaağaç, Mahmut Kocakuzgun, Mehtap Demir, Mehtap Namalır, Mesut Dölcü, Muhammed Akdaş, Mümin Albayrak, Osman Keten, Özlem Aksan, Şaduman Gürbüz Darbaş, Şener Demir, Yaşar Sefa Tekin ve Yelda Kılıçarslan yer aldı.

Kitapta, İnsan ve Toplum, Bireysel Farklılıklara Saygı, Her Çocuk Özelledir, Kendi Kendinin Efendisi Olmak, İki Arkadaş, Sevgi, Ailede Bütünlük, Sağlıklı Yaşam, Çiçek Bahçesine Açılan Kapı Özel Eğitim, Vatanseverlik Toplumun Temel Taşı Ve Geleceğin İnşası, Özel Eğitim ve Toplum, Özel Eğitimde Davranış Problemleri İle Baş Etme, Olmazsa Olmazımız Merhamet, Çocuklarla Büyümek, Adalet İnsanlığın Kök Değeri, Cumhuriyetin Kalbinde Geleceğe Uzanan Eller, Saygının Manifestosu başlıkları altındaki bölümlerde, önemli kişisel gelişim bilgileri yer alıyor.

Kitapla ilgili bilgilendirmede bulunan Okul Müdürü Şener Demir, “Geleceğe Uzanan Kökler kitabı yalnızca bir eğitim kitabı değil, köklü geçmişimizin izinde sağlam bir gelecek inşa etme arzusunun kaleme dökülmüş halidir. Bizi biz yapan, köklü bir kültürden, kadim bir geçmişten bize miras kalan değerlerimizin konu alındığı bir kitaptır. Kitap, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri tarafından kaleme alınmıştır. Öğretmenler bölüm yazarı olarak görev alarak bu eseri oluşturmuşlardır. Ülkemizin dört bir tarafında görev yapan öğretmenlerimize bir selam, okuyucularımıza sunulan değerli bir miras ve köklerimizden uzanan sağlam bir köprüdür” dedi.