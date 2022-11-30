Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Konya D-695 Karayolu Taşkesiği mevkiinde meydana geldi. Manavgat’tan Akseki’ye seyir eden Burhan K. idaresindeki 07 ATL 533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerleri yıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ağaçlara takılarak ters dönen otomobildeki 4 kişi, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada Özcan K. ve Ayiperi K. yaralanırken, 1 yaşındaki Y. K. ve sürücü Burhan K. ise hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıktı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük Y.K., sağlık ekiplerinin kucağında annesi ile birlikte ambulansa bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.