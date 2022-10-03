Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Sarıkum köyünde meydana geldi. Bir kedinin su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekibi, kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 20 metre derinliği olan kuyuya düşen kedi, AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu çıkarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 20 metrelik kuyuya düşen kediyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

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