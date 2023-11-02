Mersin'in Tarsus ilçesinde çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Esenler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tadilatta olan tekstil atölyesinin çatısında çalışan 28 yaşındaki Niyazi Canlı, onarım yaptığı sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Niyazi Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Canlı’nın yere düşmesi ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.