Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesine bağlı Aşağıçinik-Kahyalı-Köprübaşı grup yolunda vatandaşların yıllardır çektiği yol çilesini bitiriyor.

20 mahalleyi birbirine bağlayan 5 bin 200 metre uzunluğundaki yolda, sathi kaplama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi yolun genişliğini de 5 metreden 15 metreye çıkardı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yol ile ilgili taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Kentimizde hizmet gitmeyen tek bir yer bile bırakmayacağız" dedi.

Mahallelerin yol ile ilgili yaşadıkları sorunları tek tek giderdiklerini belirten Demir, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yol ile ilgili taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışıyorlar. Aşağıçinik-Kahyalı-Köprübaşı grup yolu da sorun yaşanan güzergahlardan biriydi. Burada da kapsamlı ve hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Yolu hem genişlettik hem de sağlamlaştırdık. Yeni yolun yapımı en kısa sürede tamamlanacak. Kentimizde hizmet gitmeyen tek bir yer bile bırakmayacağız" diye konuştu.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Tekkeköy Şube Şefi Mustafa Gür ise “Burası 20 mahalleyi birbirine bağlayan bir yol. Ulaşım açısından sıkıntılar yaşanıyordu. Kazı ve dolgu çalışmaları yaptık. Temel malzemesini serdik. Genişliği de 13 metreye çıkararak A tipi sathi kaplama çalışmalarına başladık. Hızla çalışmaları tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yöre sakinleri memnun

Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Ufuk Macit de yapılan yol çalışması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür ederek “Eskiden bu yolda iki araba yan yana geçerken sorun olurdu. Şimdi yapılan çalışma ile yol genişletildi. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Yıllardır bir yol hasretimiz vardı. Ekipler çalışmaya devam ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinlerinden Süleyman Bayram ise "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yolumuz o kadar genişletildi ki çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.