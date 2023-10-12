Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 20 mahalle ve 2 ilçeyi birbirine bağlayan ’Kababürük Köprüsü’ inşaatının 1,5 ay sonra tamamlanması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kot ve hidrolik kesit bakımından standartlara uygun olmadığı için yetersiz kalan, sel ve taşkınlarda zarar görerek trafiğe kapanan Tekkeköy ilçesindeki Kababürük Köprüsü’nü yeniliyor. 20 mahalleden geçerek Tekkeköy ile Çarşamba ilçelerini birbirine bağlayan alternatif güzergahtaki köprüyü DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün standartlarında inşa eden Büyükşehir Belediyesi, temel çalışmalarını hızla tamamladı.

25 fore kazığın yapılmasından sonra ayak inşaatına başlayan Büyükşehir Belediyesi, köprünün doğal afetlere karşı daha dayanıklı olması için bilimsel verilerden yararlanıyor. Betonun kalitesini ve özelliğini artırmak amacıyla hazırlanan numuneleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Kalite Kontrol Laboratuvarı’ndaki kırım testleriyle inceleyen uzmanlar, analizler sonucu elde edilen değerleri beton santrallerindeki ekiplerle paylaşıyor. Veriler ışığında burada özenle hazırlanan beton karışımlar, inşaat alanına mikserlerle taşınarak dökülüyor. 41,7 metre uzunluğa sahip olacak köprünün ön germeli üst kirişlerini ise özel bir firmaya hazırlatan Büyükşehir Belediyesi, betonunu ise yine kendisi veriyor.

Kababürük Köprüsü’nü teknik açıdan doğrusal bir zemine yerleştirmek için derenin debi değerlerini hesaplayarak en uygun kesiti planlayan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, 90 derecelik virajları 45 dereceye düşürdü. Ayrıca yüksekliğini 30 metreden yaklaşık 42 metreye, genişliğini de 8 metreye çıkardı. Çift şerifli hale getirilecek köprünün 8 adet ön germeli kirişi de 15 gün içinde yerleştirecek. Ardında da tabya betonu dökülüp asfaltlanarak çizgileri çizilecek.

“Kababürük Köprüsü için özel bir çalışma gerçekleştiriyoruz”

İnşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hizmete açıldığında köprünün yetersiz hidrolik kesit kaynaklı taşkınlardan etkilenmeyeceğini, sürücü ve yayalara güvenli ulaşım imkanı sunulacağını söyleyerek, “Tekkeköy’de günün her saati trafiğin aktif olduğu Kababürük Köprüsü için özel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Eski demiryolu köprüsünden daha yüksek olmasına rağmen taşkın nedeniyle sürekli trafiğe kapanan köprüyü yenileme kararı aldık. Yaşadığımız son sel afetinde de doğru karar verdiğimizi gördük. Temel kazısına mayıs ayında başladığımız köprüde ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni köprümüzü, yüksek ve çift şerifli olarak yakında halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Yaptığımız yeni yol, köprülerle birlikte vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz” dedi.

1,5 ay sonra tamamlanacak

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Sanat Yapıları Şube Müdürü Salih Bayar ise “Ağcagüney, Güzelyurt, Sıtmasuyu, Balcalı, Tilkili ve Gölceğiz başta olmak üzere 20 mahallede halkımızın çok sık kullandığı köprümüzün ayaklarını inşa etmekteyiz. Yeni köprümüz gerek teknik ve doğrusal gerekse tasarım açısından eskisinden daha uzun, geniş ve yüksek olacak. Daha önce yaptıklarımızda olduğu gibi bu köprümüzün imalatında da belediyemizin öz kaynaklarından aktif şekilde istifade ediyoruz. Laboratuvarımızdaki kırım testlerinden sonra ürettirdiğimiz beton harcını kullanıyoruz. Bu da daha sağlıklı kalite kontrolü yapmamızı sağlıyor. Şuan perde imalatımız bitmek üzere. 1,5 ay içinde de köprümüz tamamıyla bitirmiş olacak” diye konuştu.