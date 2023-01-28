Mardin’in Derik ilçesinde geçtiğimiz yıl 20 Ağustos’ta gerçekleşen olayda, akaryakıt istasyonunun yakınlarında gübre yüklü iki tırın karıştığı kazada ağır yaralanıp Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nofa Çelik (84), 161 gün sonra geçtiğimiz gün yaşam mücadelesini kaybetti.

Emekli astsubay eşi ve çocuklarını öldürdü

Emekli astsubay eşi ve çocuklarını öldürdü

Mardin’in Derik ilçesinde geçtiğimiz yıl gerçekleşen kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Nofa Çelik, 161 gün sonra hayatını kaybetti.

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