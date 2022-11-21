CarrefourSA, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile (UNICEF) iş birliği yaparak çocuklarla bir araya geldi. 20 Kasım’da markanın mağazalarında gerçekleştirilen kitap boyama aktivitesi ile çocuk hakları konusundaki bilinci artırmak ve çocukların bu hakları öğrenmesi amaçlandı.

CarrefourSA, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile (UNICEF) iş birliği yaparak çocuklarla bir araya geldi. 20 Kasım’da markanın mağazalarında gerçekleştirilen kitap boyama aktivitesi ile çocuk hakları konusundaki bilinci artırmak ve çocukların bu hakları öğrenmesi amaçlandı.

Organize perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, gıdanın geleceği, yerel üretim, kadın girişimciler başta olmak üzere toplumsal fayda anlamında birçok projeyi hayata geçiren marka, iş birliği içinde olduğu UNICEF ile 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nde çocukların haklarını öğrenmesi ve uygulayabilmesi için özel etkinlikler gerçekleştiriyor.

Çocuklar haklarını eğlenerek öğrendi

Çocukları ve ailelerini çocuk hakları konusunda bilinçlendirmek için UNICEF’le hayata geçirilen ‘Çocuksan Hakların Var’ etkinlikleri CarrefourSA Hiper mağazalarında gerçekleştirildi. Etkinliğe 3-8 yaş arası çocuklar katılım gösterdi. Etkinliğe katılan aileler ve çocukları ile ‘18 yaşın altında olan her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma, yaşama ve gelişmeye, sağlık hizmetlerine, eğitime, insana yakışır yaşam standardına erişme, eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma, istismar ve ihmalden, uyuşturucu bağımlılığından, ekonomik sömürüden korunma hakkı’ gibi pek çok hakka dair önemli bilgiler paylaşıldı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan temel değerler ve haklarla ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından etkinliğe özel olarak hazırlanan boyama kitapları ile çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılamayan çocuklar ise carrefourkatalog.com/boyama-kitabi/ adresinden kitaba ücretsiz ulaşabilecek.