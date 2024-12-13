Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 20 gün önce evlendiği öğrenilen orman muhafaza memuru, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, genç çiftin düğünden kalan mutlu görüntüleri geride kaldı.

Olay, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Mehmet Şevki Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğünde 4 yıl önce orman muhafaza memuru olarak göreve başlayan Serdar Atmaca, mesaisinin tamamlanmasının ardından istirahat için evine döndü. Bir süre sonra eşi Atmaca’yı arayan eşi, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve giren ekipler, evde yalnız yaşayan Atmaca’yı silahla vurulmuş halde ölü buldu. Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serdar Atmaca’nın cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Serdar Atmaca’nın, 20 gün önce evlendiği ve eşinin Hatay’da hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, Atmaca’dan geriye 20 gün önceki düğününden görüntüler kaldı.