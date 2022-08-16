Erzurum-Ağrı karayolu üzerinde dağlık bir arazide yer alan Nenehatun gölü yaz aylarında 20’ye yakın göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Son zamanlarda giderek artan ve olumsuz yönlerini belli etmeye başlayan küresel ısınma nedeniyle kuraklaşan gölün son hali havadan görüntülendi.

Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası ile birleşen fuar alanı açılışa gün sayıyor

Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası ile birleşen fuar alanı açılışa gün sayıyor

Erzurum’da bulunan ve 20’ye yakın farklı göçmen kuş türünün durak noktası olan Nenehatun gölü kuraklık nedeniyle kurudu.

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