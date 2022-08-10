Kırıkkale’de polis ekiplerince gerçekleştirilen düğün denetimlerinde silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale’de polis ekiplerince gerçekleştirilen düğün denetimlerinde silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından maganda kurşunlarının engellenmesi amacıyla hayata geçirilen "Silahtan Çıkan Ses, Kaybedilen Bir Nefes" kampanyası çerçevesinde düğün ve nişan organizasyonlarında denetim yapıldı.

İl merkezinde gerçekleştirilen düğün ve kına organizasyonlarında polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 11 tabanca, 3 av tüfeği, 13 dolu kartuş, 6 kuru sıkı tabanca ve 175 dolu fişek dolu fişek ele geçirildi. Havaya ateş açtığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatan ekipler, 17 bin 994 lira ceza kesti.