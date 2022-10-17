Diyarbakır’da çift kılığında iki kişi, 20 dakika boyunca kuyumcuyu oyaladı, 50 bin TL değerindeki bileziği kaşla göz arasında çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’da çift kılığında iki kişi, 20 dakika boyunca kuyumcuyu oyaladı, 50 bin TL değerindeki bileziği kaşla göz arasında çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzü maskeli bir kişi ile bir kadın, müşteri kılığında kuyumcu dükkanına girdi. 20 dakika boyunca ürünlere bakan çift hırsız, kuyumcunun hesap makinesiyle uğraşmasını fırsat bilip 5 saniye içerisinde 50 bin TL değerinde 48 gramlık el emeğiyle işlenen hasır bileziği kaşla göz arasında çaldı.

Polis olayla ilgili 2 zanlı hakkında soruşturma başlatırken hırsızlık anı ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, kuyumcuların hırsız şebekelerine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yüksel, “Bu hırsız şebekelerine dikkat edelim. Gaziler esnafımızdan birinde 48 gramlık bir tane hasır bileziği çalmışlar. Bütün esnaflarımızın bilgisine, 48 gram civarı size satışa getiren olduysa onu yakalatın” dedi.